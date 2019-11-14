Российские ученые из Института физиологии РАН установили, как мозг отличает боль во внутренних органах от той, которая возникает в коже и мышцах. Открытие может помочь разработать лекарства для прицельного лечения разных видов боли, сообщает пресс-служба института, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые показали, что за разные виды боли в мозге отвечают разные нейроны. Они сфокусировали свое внимание не на уровне нервов и спинномозговых болевых путей, а на уровне болевых центров головного мозга. Ученые рассмотрели, как мозг воспринимает болевые сигналы от соматических тканей и внутренних органов на своем самом нижнем уровне - в продолговатом мозге. Исследователи изучили, как он обычно реагирует на сигналы разных видов боли, и что нарушается в его работе при патологии, например, при воспалении кишечника.

В эксперименте исследователи использовали две группы крыс - 12 здоровых и 12 больных колитом. В нужную область мозга животным устанавливали электрод, который регистрировал активность нервных клеток. Ученые поочередно в случайном порядке либо зажимали крысе хвост специальным зажимом, либо растягивали кишечник с помощью раздуваемого воздухом резинового баллона. В последнем случае имитировали наиболее распространенную боль в животе, которая возникает из-за растяжения полых внутренних органов их содержимым при спазмах.

Авторы работы обнаружили, что на уровне продолговатого мозга есть три типа нервных клеток. Первый тип реагирует на оба типа болевых сигналов. Это общие для разных видов боли нейроны, именно из-за их существования принято считать, что разные болевые сигналы сходятся в общих нервных путях. Влиять на них можно одинаково, отмечают ученые. Клетки второго типа реагируют только на внешние болевые сигналы. Клетки третьего типа реагируют сходным образом, но только на внутреннюю боль, а внешние сигналы игнорируют.

Один из авторов исследования, Ольга Любашина, отметила, что в будущем ученые, возможно, смогут проследить индивидуальный путь разных болевых сигналов на более высоких уровнях мозга и определить специфичные для каждого вида боли нейрональные системы. "Затем, используя эти специфические нейроны как мишени, мы изучим действие на них различных лекарственных препаратов. Мы полагаем, что эти клетки по-разному реагируют на лекарства", - пояснила Любашина.

По ее словам, ученые планируют применить полученные знания для разработки лекарств против болей при язвенном колите или болезни Крона.