Французские ученые предположили, что живущие в городах голуби теряют пальцы из-за человеческих волос. Об этом пишет Newscientist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Волосы попадаются в мусоре, по которому ходят птицы, они опутывают их ноги и в результате делают из птиц калек. Ранее ученые считали причиной отсутствия пальцев у голубей инфекционные заболевания, или раны от различных средств борьбы с птицами.

Теперь ученые обратили внимание, что часто на лапках парижских голубей можно увидеть намотавшиеся на них волосы. Ученые предположили, что эти волосы со временем могут перетягивать пальцы голубя, нарушать кровообращение и, в конечном итоге, заставлять их отмирать.

Чаще голуби покалеченные голуби встречались в более населенных районах с более грязным воздухом. Кроме того, они обнаружили косвенное подтверждение своей гипотезе - чем больше в определенном районе было парикмахерских, тем чаще там встречались увечные птицы.