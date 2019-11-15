Проживающий в Норвегии очаровательный восьмимесячный песик по кличке Оливер, помесь шпица и той-пуделя, прославился в сети благодаря своей очаровательной внешности. Как пишет издание Daily Mail, Оливер вполне может претендовать на звание "самой милой собаки в мире". Его 23-летние хозяева Стеффан Финстад и Софи Лунд говорят, что их питомца часто принимают за плюшевого медвежонка, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

"Мы с Софи сначала хотели завести кокапу (собаку смешанной породы - помесь кокер-спаниеля и пуделя). Но потом нам встретился Оливер, и мы моментально влюбились в него", - рассказал Стеффан.

У песика уже около 65 тысяч подписчиков в Instagram, с нетерпением ожидающих его новые фото и видео.

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