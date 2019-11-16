Место установки батарей выбрано неслучайно. В северных странах проблема сохранения тепла стоит довольно остро, несмотря на развитие технологий и повсеместное распространение пластиковых окон, более герметичных по сравнению с обычными. Рамблер выяснил, зачем батарею нужно располагать под окном, передает Day.Az.

Окно - чемпион квартиры по теплопотерям. Согласно законам физики, холодный воздух, проникающий с улицы, сначала опускается вниз, а затем, нагреваясь, поднимается вверх. Если радиатор установлен непосредственно под окном, холодный воздух сразу же встречается с теплой батареей и, не успевая охладить комнату, устремляется вверх. В тех случаях, когда радиаторы располагаются в удалении от окна, требуется больше времени, чтобы холодный воздух нагрелся. В результате процесс обогрева помещения существенно замедляется.

Установка батарей под окном оправдана с точки зрения экономии ресурсов, однако не всем нравится их внешний вид. Для таких эстетов придуманы специальные экраны, которые закрывают батарею. Однако в этом случае необходимо предусмотреть отверстия для воздуха, которые не будут нарушать конвекцию.