С детства нам говорят, что не стоит ничего поднимать на улице и приносить в дом. Иногда вместе с находкой можно принести в дом несчастья. От каких находок стоит держаться подальше, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

Золотые украшения

Да и украшения из других материалов тоже. Кольца, цепочки, браслеты и другие аксессуары. которые часто носят, как известно, впитывают энергетику своего владельца. Негатив в том числе. Никто не даст вам гарантии, что прежним владельцем обнаруженной на улице "цацки" был счастливый человек, не знающий никаких проблем (такие бывают вообще?). Последствия от обретения такой находки могут быть весьма печальными. Оно вам надо?

Браслеты из ниток, "фенечки"

Сейчас часто можно встретить людей с плетеными браслетиками на руках. Кроме того, чтобы подчеркивать стиль владельца, как правило, эти незамысловатые украшения несут и другие функции, вспомните хотя бы красные нити от сглаза и браслетики желаний. Смысл ношения таких браслетов часто в том, что они напитываются отрицательной энергией, а когда нить рвется, это знаменует собой пресыщение негативом.

Проще говоря, когда нитяной браслет рвется, это означает не только то, что у его владельца наступит новая, как говорят, более удачная полоса, но и то, что украшение сумело собрать весь негатив, очистив жизнь того, кто его носил, от всего плохого. Понимаете, да, кому все это достанется, если вы наденете такой браслет на руку?

Булавки, заколки

Вряд ли, конечно, кому-то придет в голову нести в дом найденные на улице инструменты для шитья и аксессуары для волос. Но вот дети порой вполне могут забрать понравившуюся безделицу. Стоит объяснить им (да и себе напомнить), что с древних времен эти предметы использовали для того, чтобы делать заговоры на болезни, несчастья и прочий негатив. Мы живем, разумеется, в современном, мире, но кто знает, во что верили и как действовали прежние владельцы найденных безделушек.

Часы

Многим известна примета, что дарить часы нельзя. Также категорически не рекомендуется забирать себе найденный аксессуар. Примерно по той же причине, по которой мы уже советовали вам воздержаться от присвоения себе потерянных кем-то украшений.

Монеты

Да и вообще деньги подбирать на улице считается не очень хорошей приметой. Во-первых, они также могут передать вам весь негатив прежнего владельца, а во-вторых, согласно примете, найдя какую-то сумму, вы можете в ближайшем будущем потерять много больше.