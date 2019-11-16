Говорят, чайные пакетики появились на свет совершенно случайно. Торговец Томас Салливан в 1904 году попросту не расфасовал чай по жестяным банкам, в которых они подавались, а положил его в шелковые мешочки. А заказчики пришли к выводу, что так заваривать напиток даже гораздо удобнее. И по сей день многие так считают.

Но удобство чайных пакетиков, а также польза чая не только в этом. Как можно использовать бумажную тару с ее содержимым повторно, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

В качестве моющего средства

Чайный пакетик отлично заменит средство для мытья посуды. Стоит протереть не слишком загрязненные блюдца или чашки с разводами использованным чайным пакетиком, как они засияют чистотой. А чтобы отмыть с посуды жир, нужно замочить ее в воде с использованными пакетиками чая. Через некоторое время вы без труда вымоете все приборы: содержащиеся в чае танины попросту растворят жир и облегчат вам работу.

Заменят дезодорант

Правда, не обычный, а, например, для обуви. Избавить любимые кроссовки от неприятного запаха можно, положив в них просохшие использованные чайные пакетики. А еще их легко можно использовать в качестве ароматизатора для санузла или шкафа: достаточно капнуть на высушенный чайный пакетик пару капель эфирного масла и подвесить его в нужное место за нитку.

Для блеска зеркал

Вместо дорогостоящих средств попробуйте почистить зеркала и стекла в доме раствором, изготовленным из чайных пакетиков, залитых кипятком. "Зелью" следует дать настояться и остыть, а после этого распылить на поверхность. Вы увидите, как легко избавитесь от отпечатков на зеркалах, а их поверхности засияют.

Для кожи

О том, что чайные пакетики помогают снять отеки, знают, наверно, все. Но есть у них и другая "суперспособность": приложив использованный влажный чайный пакетик, например, к месту укуса насекомого или ожога вы избавитесь от неприятного зуда и жжения.