Кто-нибудь задавался вопросом: а стоит ли хранить дома старые вещи? Вы еще и подумать не успели, а корреспонденты ИА "Экспресс-Новости" уже подготовили исчерпывающий ответ. Привычкой хранить старые вещи страдают многие, но великая Ванга еще при жизни успела назвать 5 вещей, привлекающих нищету и болезни, которые лучше выбросить и никогда не приносить в дом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Понятно, что порой расставаться с памятными предметами тяжело, и многие из них могли бы еще послужить, но, по словам Ванги, это главный источник негативной энергии, приносящий беды и проблемы. Но как говорила провидица, избавляться от них нужно правильно, чтобы не навредить себе и близким. Вот полный список вещей, которых не должно быть дома.

Вещи, принадлежавшие умершим людям

Это, пожалуй, самые опасные предметы, заряженные мертвой энергией. Ванга считала, что некоторые стараются отдать их другим людям, но лучше всего их сжечь или закопать. И хотя Ванга холодно относилась к богатству, советовала оставлять на память драгоценности и антиквариат. Остальное все на выброс, в противном случае прекратится восполнение положительной энергией и откроется связь с потусторонним миром, который будет, как черная дыра, вытягивать жизненные силы.

Сломанные часы

По словам предсказательницы, остановка времени перечеркивает будущее. Поэтому, если сломанные часы не подлежат ремонту, им не место в доме, даже если они дорогие.

Цвет предметов гардероба

Черный, серый, белый цвета и изрядно поношенная одежда символизируют смерть, если даже не физическую, то это не значит, что можно оставлять дома вещи-вампиры, которые будут безжалостно питаться вашей энергией. Обычно человек становится вялым, бледным, у него пропадает аппетит, и силы покидают его. Восстановиться потом будет очень сложно. Взамен этих вещей лучше купить новые, чем ярче и позитивней будет одежда, тем лучше будет подпитываться ваша внутренняя сущность.

Битая или с трещинами посуда

Как утверждала провидица, любая деформированная посуда предвещает обнищание и утечку финансов: "каждый скол и каждая трещина потом появятся на линии судьбы, исправить это даже сильным мира не под силу". Поэтому оставлять тарелки и чашки с трещинами себе дороже, "несчастья и мор придут в тот дом, где черепки с вмятинами лежат".

Сломанное или треснутое зеркало

Ванга очень щепетильно относилась к зеркалам, считая их порталами в мир тех, кто к ней приходил. Разбитое зеркало открывает смертной энергии вход в дом, приводит к ссорам, болезням и, главное, может передать эту отрицательную энергию последующим поколениям.

Согласно народной мудрости, в Чистый четверг нужно избавляться от всего старого для очищения жилья от негативной энергии. Ванга хоть и жила по-простому, но старые вещи в доме никогда не держала.