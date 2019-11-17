Житель Великобритании Кевин Френсис стал богаче на миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь жену, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным издания, мужчина купил за десять фунтов две скретч-карты лотереи Merry Millions для своей 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.

После того, как супруги вместе стерли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Совпадение пришлось на строку с призом в один миллион фунтов стерлингов.

"Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю", - вспоминает мужчина.

Британец рассказал, что собирается потратить деньги на детей и внуков, а также переобустроить дом для того, чтобы супруге было комфортно по нему передвигаться.