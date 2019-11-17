Многие женщины полагают, что современные мужчины любить не способны. Они кажутся дамам самовлюбленными нарциссами, заботящимися лишь о собственном удовольствии и благополучии. Однако психологи утверждают, что времена изменились. Именно представители сильного пола все чаще остаются с разбитым сердцем и болезненно переживают разрыв со второй половинкой. Жаль, что леди обычно предпочитают "плохишей", а ранимых и положительных мужчин игнорируют. Увы, этот редкий "подвид" скоро исчезнет, если дамы будут продолжать испытывать таких мужчин на прочность. ИА "Экспресс-Новости" расскажет о 5 вещах, которые мужчины не прощают женщинам, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Измена

Большинство мужчин не в состоянии простить предательство со стороны любимой. Для них известие об измене - страшный удар, и чем больше мужчина любит вторую половину, тем более глубока будет рана. После измены партнер, как правило, не в состоянии продолжать жить и общаться с неверной. Вот вам и холодные и бессердечные.

2. Выбор

Не только женщинам, но и сильному полу неприятно осознавать, что вторая половина находится в смятении, не зная, кого выбрать. Обычно в открытую леди не играют и тщательно скрывают, что у них есть запасной аэродром, иногда и не один. Если мужчина узнает, что он у своей дамы сердца не единственный, есть и еще более привлекательные и состоятельные ухажеры, он ставит жирную точку. Если, конечно, его чувство собственного достоинства сильнее чувства к женщине.

3. Манипуляции

Никто не спорит, что и мужчины способны на хитрые манипуляции, но все-таки чаще всего запрещенные приемы используют дамы. Как правило, леди применяют манипуляции в виде капризов или открытого шантажа тогда, когда обычные разговоры не помогают добиться желаемого. Но мужчины быстро "раскусывают" дам, не так уж они наивны, и жестко пресекают попытки управлять своими поступками. Если же не получается, приходится заканчивать отношения с манипуляторшей.

4. Чрезмерный контроль

Даже дети не очень любят постоянный контроль со стороны родителей. Что говорить о взрослых мужчинах, которые терпеть не могут всяческие запреты со стороны женщин. "Ты куда? Во сколько будешь? А что за мадам тебе звонила только что? Дай посмотреть телефон!" Подобные фразы вызывают у сильного пола аллергию на дотошную партнершу. Чем жестче контроль, тем сильнее мужчине хочется вырваться на свободу.

5. Неуважение

Мужчина, даже не занимающий высокого социального статуса, хочет, чтобы его уважали. Он может стерпеть многое: патологическую ревность, истерики, постоянные смены настроения. Но неуважительное отношение будет для мужчины показателем того, что с этой дамой крепких отношений, а тем более семьи не получится. "Тычки", оскорбления, упреки мужчина не вынесет, ему проще будет расстаться со вздорной партнершей, которая его ни во что не ставит.