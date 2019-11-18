Не секрет, что сон очень важен для физического и психического здоровья человека. "Рамблер" расскажет о правилах здорового сна, передает Day.Az.

Исследователи Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент, где поделили добровольцев на две группы: одни бодрствовали всю ночь, а другие спали.

Таким образом они выяснили, что ночь без сна повышает уровень тревожности человека на 30%. А глубокий сон, наоборот, помогает уменьшить стресс и даже может заменить лекарства от нервных расстройств миллионам людей. В интервью The Business Insider ведущий автор исследования Эти Эт Бен Саймон заявил:

"Люди с тревожными расстройствами обычно сообщают о нарушении сна, но редко улучшение сна рассматривается как клиническая рекомендация для снижения тревожности".

Также МРТ показало, что у участников эксперимента, которые провели ночь без сна, отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, помогающая контролировать тревожность. А отделы мозга, которые отвечают за эмоции, были гиперактивными.

На этот случай ученые разработали пять советов для глубокого сна:

спать в прохладном помещении;

просыпаться всегда в одно и то же время;

за час до сна следует закрывать окна шторами и выключать все электронные приборы;

если настигла бессонница, то нужно заняться чем-то успокаивающим, пока не начнет клонить в сон;

избегать кофеина и алкоголя перед сном.