13 культовых исторических фотографий теперь доступны в цвете
Вероятно, многие видели эти исторические снимки в оригинальном черно-белом исполнении. Но энтузиасты решили раскрасить их - и они заиграли новыми красками. В прямом смысле, передает Day.Az со ссылкой на supercoolpics.com.
Писатель Марк Твен, 1907 год.
Духовный лидер Малкольм Икс и боксер Муххамед Али. Нью-Йорк, 1963 год.
Актриса Одри Хепбёрн, середина 1950-х.
Художник Пабло Пикассо на фоне своей картины "Кухня".
Гитарист и певец Джимми Хендрикс.
Актер и режиссер Клинт Иствуд.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Джазмен Луис Армстронг и его четвертая и последняя жена Люсиль.
1961 год. Нацистские лидеры Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, 1943 год.
Актер Чарли Чаплин. Не в роли.
Высадка в Нормандии, 6 июня 1944 года.
Актриса Мэрилин Монро.
Британские солдаты отправляются на западный фронт, 1939 год.
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