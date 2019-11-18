Изобретатель Ричард Браунинг из Великобритании пролетел над проливом Ла-Манш в реактивном костюме. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина пролетел 14 ноября 500 метров над пирсом города Брайтон, который находится на берегу пролива Ла-Манш. Он разогнался до скорости в 134 км/ч, тем самым превзойдя свой прошлый лучший результат, который занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Браунинга называют "железным человеком". Его костюм обладает пятью турбинами общей мощностью в 5 тыс. лошадиных сил. Такая мощность позволяет взлетать в вертикальном положении, а также контролировать руками скорость и направление полета. Нагрузку распределяет легкий экзоскелет.

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