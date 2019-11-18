https://news.day.az/unusual/1176831.html Как эффект домино рушит необычные конструкции - ВИДЕО
Как эффект домино рушит необычные конструкции - ВИДЕО
Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции - башни, замки и лабиринты, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Строит их он с одной единственной целью - увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино
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