Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции - башни, замки и лабиринты, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

Строит их он с одной единственной целью - увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино

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