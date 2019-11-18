Пользователи соцсети TikTok поделились видео с реакцией домашних кошек на ролики, где человеческие лица превращаются в кошачьи. Как сообщает South China Morning Post, казалось, что питомцы испугались увиденного.

В подборке заметно, как питомцы по-разному реагируют на хозяина в образе кошки. Некоторые коты удивленно смотрели на экран смартфона, а затем на лицо человека. Другие буквально за секунды после увиденного убегали в испуге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Фильтр-маска, превращающий человека в "кошку", набрал популярность среди китайских юзеров. В комментариях в соцсетях один из пользователей отметил, что кошки "буквально впадают в ступор", а другой юзер посчитал, что люди реагировали бы похожим образом, если бы на мордочке кошки оказалось человеческое лицо. В комментариях к ролику на YouTube пользователи посчитали реакцию подтверждением того, что кошки замечают изображение в телефоне и понимают, что это их отражение.

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