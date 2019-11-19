Италия - одна из самых привлекательных для туристов страна. Однако немногие путешественники знают о законах, которые в ней действуют и о том, что даже самое безобидное действие на территории Италии может привести к серьезным последствиям. Тем более, что в разных городах установлены разные правила. Рамблер выяснял, где туристу стоит быть особенно осторожным, передает Day.Az.

Сардиния

Итальянский остров, омываемый Средиземным морем, ежегодно привлекает миллионы людей безупречной кухней, лазурным берегом и золотистым песком. Последний, как выяснилось, особенно нравится путешественникам, ведь его уже не единожды пытались... увезти с собой. В 2018 году турист попробовал увезти несколько килограммов песка. За такую "шалость" в конечном счете ему пришлось заплатить 1000 долларов. А вот супругам из Франции в 2019-м повезло куда меньше. Они вознамерились забрать 40 килограммов песка, за что теперь рискуют провести шесть лет в тюрьме.

Рим

Не так давно в столице Италии появился новый закон, согласно которому людям запрещается присаживаться на лестницу, ведущую к старинной церкви Тринита-деи-Монти. Дело в том, что эта лестница наряду с церковью является памятником римской истории. Едва ли туристы задумывались об этом, решив на ней отдохнуть. Впрочем, и их можно понять, - чтобы добраться до церкви, нужно преодолеть 136 ступенек. Однако сейчас для отдыха придется искать другое место, - отныне лестницу оберегают несколько сотрудников полиции, которые с удовольствием выпишут провинившимся штраф от 250 до 400 евро.

Венеция

Весной этого года в Венеции ввели запрет, который не мог не расстроить всех туристов, не признающих отдыха без шумного веселья. Теперь в городе запрещено употреблять алкоголь на улице с восьми вечера до восьми утра. Более того, туристам и горожанам запрещается устраивать праздники и другие мероприятия на открытом воздухе по будням в темное время суток. Нарушив этот закон один раз, туристу придется распрощаться с 500 евро. Если же его поймают несколько раз, вполне вероятно, что увидеть Венецию вновь ему больше не удастся, - непослушному туристу грозит выдворение из города с запретом возвращаться в него снова.