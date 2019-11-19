Многие путешественники думают, что запирание багажа на замок отпугнет воров, - поясняет эксперт изданию. Однако такой "дополнительный уровень безопасности" может принести больше вреда, чем пользы. По словам компетентного специалиста, чемодан с замком гораздо заметнее, чем любой другой багаж без такого аксессуара. И этот факт может многократно увеличить шансы на ограбление. Такого мнения придерживаются и опытные путешественники. Они добавляют, что замок - вовсе не профилактический фактор. Напротив, для воришек это признак того, что в чемодане есть что-то ценное, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Другие эксперты обращают внимание, что замки на молниях сумок и вовсе бесполезны. Вскрыть молнию можно обычной ручкой, после чего закрыть ее не составит труда с помощью скрепленных замком бегунков. Некоторые работники аэропортов прибегают к таким манипуляциям, чтобы вычислить хозяина утерянного чемодана. Чтобы не беспокоиться о состоянии ценных вещей, желательно брать их с собой в ручную кладь.