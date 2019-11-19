Главное - не начать, а продолжить. Более того, сделать новшества привычкой. Именно так обеспечивается здоровье и долголетие с помощью грамотного рациона, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ученые-диетологи свели воедино надежные способы поддерживать себя в прекрасной форме, быть бодрым, стройным и уверенным в себе человеком. Главное, соблюдать эти правила комплексно, выработав минимальную силу воли. Для миллионов жителей земли благие намерения правильно питаться слишком часто заканчиваются потерей интереса к этой теме по одной простой причине: нужна дисциплина и систематизированный образ жизни. И как раз с этим возникают главные проблемы: спонтанные порывы упорядочить и оздоровить собственное питание так же резко, как возникают, проходят. Запал оказывается краткосрочным.

Итак. Чтобы похудеть и сохранять отличную форму, отнюдь не следует травмировать свой организм радикальными изнурительными диетами, которые, вообще-то, опасны для здоровья. Надо отдавать предпочтение средиземноморской кухне, а не гамбургерам и прочим наггетсам из фастфуда, также как и жирным, высококалорийным продуктам.

А еще не стоит "перехватывать" на бегу: жевать нужно медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Если так делать, то можно насытиться относительно небольшим количеством пищи. Кроме того, обед, завтрак, условный полдник и ужин должны быть "по расписанию", как в той самой поговорке про войну. И между приемами пищи - никаких перекусов! Наконец, еда перед компьютером или телевизором - верный путь к ожирению и вообще потере контроля над питанием, весом и здоровьем.

Эти золотые правила диетологов, разумеется, нужно дополнить. А некоторые просто освежить в памяти: не наедаться на ночь и вставать из-за стола с легким чувством голода. Утро начинать с овсянки и фруктов, насыщенных клетчаткой, а также небольшого количества белка. Не обходить вниманием кисломолочные продукты в ограниченных количествах.

И соблюдать кислотно-щелочной баланс! Да-да, тот самый кислотно-щелочной баланс, который некогда широко эксплуатировался в рекламе одного очень известного товара и стал предметом многочисленных шуток, широкого народного творчества. А между тем это крайне важный принцип. Многие опасные болезни возникают от того, что организм "закисливается", ему не хватает щелочи.

В этом смысле чрезмерное употребление черного чая, сладостей, мучного, круп, яиц и мяса приводит к весьма негативным последствиям. Чтобы соблюдать тот самый баланс, который является ключом к богатырскому здоровью, необходимо пить зеленый чай и есть сельдерей, свеклу, морковь, морские водоросли, капусту. Кстати, и чеснок с лимоном тоже. Ведь это щелочные продукты, тогда как на обывательский взгляд иной раз воспринимаются как кислотные.

Так что правильное питание - это наука. Но при этом - не кибернетика. Ее довольно легко освоить. Ну а результат будет не теоретическим, а сугубо практическим. Причем личным.