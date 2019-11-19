Городские жители, имеющие привычку смотреть не только себе под ноги, но и на небо, наверняка замечали, как на проводах висят ботинки или кроссовки. Кто их туда забрасывает и зачем, выяснил Рамблер, передает Day.Az.

Висящую на проводах обувь, можно заметить и в России, и в Европе, и в США. Версий существует масса, и вот самые популярные из них.

Традиция забрасывать обувь на провода появилась у американских военных, которые делали это в честь окончания военной службы. Также есть версия, что это дело рук выпускников вузов, празднующих таким образом окончание учебы. По другой версии, это своего рода посвящение в студенты, когда второкурсники отбирают у первокурсников кроссовки и закидывают их на провода.

В западных странах чаще всего такие "украшения" на проводах можно встретить в опасных районах, есть даже мнение, что так отмечают место, где был убит человек или же продают вещества, меняющие сознание.

Кстати, еще одна версия, что это дело рук электриков, которые таким образом предотвращают соприкосновения проводов, например, во время сильного ветра.