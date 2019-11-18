Владелец TikTok и самый дорогой стартап в мире, китайская компания ByteDance планирует запуск собственного музыкального сервиса. Пользователи нового приложения также смогут находить короткие клипы, синхронизировать их с песнями и делиться с друзьями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как утверждают источники The Financial Times, стриминговый сервис ByteDance обойдется дешевле Apple Music и Spotify. В США эти сервисы просят за подписку $9,99/месяц.

По информации газеты, компания продолжает вести переговоры с тройкой крупнейших мировых рекорд-лейблов (Sony Music, Warner Music и Universal Music) о лицензировании их музыкальных каталогов.

Новое приложение ByteDance может запуститься уже в декабре этого года. Как ожидается, первым оно начнет работу в таких странах, как Бразилия, Индия и Индонезия.

Запуск музыкального сервиса - логичный шаг для владельца TikTok. Аудитория этой платформы превышает миллиард активных пользователей, а музыка в ней играет ключевую роль. Более того, новое приложение поможет компании увеличить свою оценку перед IPO, намеченным на I-й квартал 2020-го.