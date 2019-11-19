На филиппинском острове Минданао убита крупная кобра, проглотившая питона. Об этом сообщает Newsflare.

Местные жители обнаружили змею на рисовом поле. Из ее рта выглядывал хвост добычи, которую она не успела проглотить до конца. Длина пресмыкающегося составляла около 3,6 метра, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Люди избивали кобру палками, пока она не погибла. Затем ее брюхо вспороли при помощи мачете и обнаружили внутри сетчатого питона длиной, по разным оценкам, от 2,4 до 3,3 метра.

"В этих местах полно змей, но кобру, которая съела питона, мы увидели впервые, - рассказал один из местных жителей. - У нас случалось, что люди погибали от укуса кобры, поэтому мой сосед убил ее, как только увидел".

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