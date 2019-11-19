Ученые создали новые материалы для гидрокостюмов, которые обеспечивают лучшую защиту от зубов акул, уменьшают тяжесть ран и помогают остановить кровь. В совокупности этот набор качеств существенно повышает шансы человека выжить после укуса акулы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали два новых вида тканей для гидрокостюмов на основе широко используемого неопрена, содержащие встроенные полиэтиленовые волокна сверхвысокой молекулярной массы. Они устойчивы к истиранию волокна, с прочностью в 10 раз выше, чем у стали, и в 1,5 раза выше, чем у кевлара, не боятся ультрафиолетового излучения и обладают низкой плотностью.

Сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые волокна, сочетающие легкость с высокой стойкостью к порезам, истиранию и проколам, используются в производстве различных видов защитной одежды - бронежилетов, перчаток, защитных костюмов, шлемов, а также в альпинистском снаряжении.

Разработчики протестировали две новые ткани, получившие названия SharkStop и ActionTX, в реальных условиях. Они обтягивали ими плоский стальной каркас, заполненный пеноматериалом, внутрь которого были помещены датчики, и бросали на тросе в море, где плавали белые акулы (Carcharodon carcharias). Датчики нагрузки измеряли силу укуса. В эксперименте участвовали по меньшей мере девять акул длиной от 3 до 4 метров.



Эксперимент показал, что разработанные учеными материалы более устойчивы к проколам, разрывам и укусам белых акул, чем стандартный неопрен. При этом они обладают всеми качествами, функционально необходимыми для гидрокостюмов - они легкие и эластичные, хорошо удерживают тепло тела. Это позволит производить из них обычные мокрые гидрокостюмы для дайвинга и других видов водного спорта и рыбалки. Все существующие сейчас варианты защитных костюмов от акул крайне громоздкие и тяжелые.

"Мы проверили ткани на белых акулах, потому что этот вид ответственен за большинство смертельных случаев в океане, - приводятся в университетском пресс-релизе слова руководителя исследования Чарли Хьювенерса (Charlie Huveneers). - Наши результаты показали, что обе протестированные ткани обеспечивают повышенную защиту от укуса акулы".

Помимо полевых испытаний с акулами, ученые провели два лабораторных теста новых тканей разной толщины: на прокол и разрыв.

"Для их прокалывания требовалось больше усилий по сравнению с контрольными тканями из обычного ноепрена, а надрезы были меньше в обоих типах испытаний, лабораторных и полевых, - говорит Хьювенерс. - В целом результаты положительные, но для более надежных рекомендаций требуются дополнительные испытания в составе готового гидрокостюма".

Также необходимы реальные эксперименты, подтверждающие, что новые материалы помогают останавливать кровь. Пока такие тесты проводились только в лаборатории. Потеря крови является главной причиной смертности при укусах акул.

