Финансовая свобода - это то, к чему многие стремятся. К кому-то деньги приходят легко, а кто-то для этого прикладывает максимум усилий, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Психологи выявили токсичные привычки, которые мешают на пути к успеху. Поэтому, если Вы хотите стать богатым, избавляйтесь от них.

Жажда халявы

Одна из худших привычек человека - любовь к халяве. И это не про экономию, - это про желание брать все подряд, лишь бы бесплатно.

Постоянное нытьё

Вечное недовольство погодой, плохое настроение и т.д. Это вам точно не поможет на пути к успеху.

Зависть к другим

Не стоит размышлять о том, что у кого-то вкуснее еда, или больше денег, или лучше муж. Займитесь собой.

Нежелание брать ответственность

Богатство обходит стороной тех, кто может критиковать других, но при этом сам не возьмется за ответственное дело.

Жалость к себе

Если вам кажется, что вы лучше других, но успех вас почему-то обходит стороной, избавьтесь от этой привычки.

Мелочная жадность и бездумные траты

Покупки в кредит, вечные долги, попытки обмануть по мелочи - это то, что вредит вам и мешает в достижении успеха.

Нежелание открывать новое

Нежелание учиться чему-то новому и излишняя самоуверенность в своей правоте - прямой путь к нищете.