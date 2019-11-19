Специалисты Роспотребнадзора в течение года исследовали больше 60 тысяч тонн рыбы, которая предназначалась для реализации на российском рынке, и пришли к выводу, что далеко не вся она полезна, а некоторые виды и вовсе опасны для здоровья человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, все дело - в токсичной метилртути, которая содержится в морской воде и поглощается водорослями. Их же, в свою очередь, поедают рыбы и другие организмы.

Выводится она очень плохо, и в результате накапливается в телах морских обитателей, особенно долгоживущих.

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, с осторожностью надо относиться к приему в пищу морской форели, сибаса, дорадо и карпа. Их советуют есть не чаще раза в неделю.

Речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы могут быть на вашем столе без проблем - и даже с пользой для организма - довольно часто: 2-3 раза в неделю.

А вот самыми опасными рыбами с наибольшим содержанием метилртути, которая может принести организму вред, названы королевская скумбрия, большеглазый тунец, акула и рыба-меч.