Уровень недоедания и голода в южной и центральной Африке значительно недооценивался - от проблем с доступом к пище страдает не каждый четвертый, а каждый второй житель этого региона Земли. К такому выводу пришли медики, результаты наблюдений которых опубликовал научный журнал Frontiers in Sustainable Food Systems, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы объединили данные по уровню доступности еды с информацией о том, какие типы пищи выращивали африканские земледельцы и в каких условиях они жили. С помощью этих данных мы оценили, как оба этих фактора влияют на наличие пищи в домах жителей Черной Африки на протяжении всего года", - прокомментировал один из авторов исследования, Саймон Фраваль из Вагенингенского университета (Нидерланды).

В начале текущего десятилетия эксперты ООН подготовили прогноз и план действий, в соответствии с которым они рассчитывают покончить с голодом в Африке и других неблагополучных регионах мира к 2030 году. Для этого, по их расчетам, нужно ежегодно вкладывать в экономику континента дополнительные 11 млрд долларов.

Их оптимистические ожидания были связаны с тем, что вплоть до 2015 года число людей, которые страдают от недоедания и хронического голода, неуклонно уменьшалось. Падение цен на нефть, рост международной напряженности, а также мощная серия засух, которая поразила юг Африки в последние годы, заставили многих ученых и политиков усомниться в реалистичности этих планов.

В частности, по оценкам ООН, в 2018 году общее число голодающих людей в мире достигло 820 млн, причем треть из них проживает на территории Африки. В особенности этот рост затронул восточные регионы континента. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, опубликованным в 2017 году, от хронического голода страдает примерно каждый четвертый житель Черной Африки.

Скрытый голод

Фраваль и его коллеги совершили несколько экспедиций в сельские районы этой части континента с 2016 по 2018 гг. Они опросили свыше 6 тыс. жителей и выяснили, что число голодающих и недоедающих людей в этом регионе недооценивается почти в два раза. Ученых интересовал не только уровень материального достатка респондентов, но и то, какой именно пищей они питались и как менялась ситуация с доступом к ней при наступлении сезона дождей или засух, а также в разные времена года.

Как отмечают исследователи, эти факторы раньше не учитывались в анализе, потому что их достаточно сложно просчитать и отследить. Это, как предположили ученые, может серьезно исказить результаты наблюдений, так как общий уровень благополучия, а также доступность одного вида пищи в конкретные моменты времени, далеко не всегда отражает типичный уровень голода или отсутствие некоторых нутриентов в рационе.

Когда медики подвели итоги этих наблюдений, они не только выяснили, что реальный уровень хронического голода в Черной Африке значительно выше, чем предполагали эксперты ООН, но и открыли несколько интересных особенностей поведения африканцев, которые усугубляют эту ситуацию.

В частности, эксперты выяснили, что многие африканские земледельцы не спешат тратить деньги на покупку продуктов, даже если они это могут себе позволить. В результате этого их диета остается столь же однообразной, как и у их малообеспеченных соседей, из-за чего они постоянно страдают от скрытого голода, хронического недостатка питательных веществ, которых нет в привычной им однообразной пище.

Эти уточненные оценки, как надеется Фраваль и его команда, помогут ООН и другим международным организациям выработать более оптимальную стратегию по борьбе с голодом и оценить количество финансовых и прочих ресурсов, которые потребуются для его полной ликвидации.