С 2014 по 2016 год международная команда археологов проводила раскопки в Саланго - ритуальном комплексе в центральной части Эквадора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, исследователи обнаружили два кургана, в которых примерно 2100 лет назад народ под названием гуангала (guangala) поместил 11 захоронений.

Два из них особенно заинтересовали учёных. Останки принадлежали младенцам, и они были погребены в "шлемах", изготовленных из черепов других детей.

По словам археологов, это единственная известная находка такого рода.

Одному из младенцев на момент смерти было около 18 месяцев. На его голову был надет череп ребёнка, скончавшегося в возрасте 4-12 лет.

Описывая это захоронение, ведущий автор исследования антрополог Сара Дженгст (Sara Juengst) из Университета Северной Каролины в Шарлотте уточнила, что череп второго ребёнка был помещен на голову первого так, что "лицо младенца как бы смотрело сквозь свод черепа".

Второму младенцу было всего около шести-девяти месяцев на момент смерти, и ему достался "шлем", сделанный из черепа ребёнка 2-12 лет.

Примечательно, что между головой первого младенца и "шлемом" была зажата фаланга - одна из трубчатых костей, образующих скелет пальцев. Кому она принадлежит, пока неизвестно.

Также у исследователей нет точного объяснения, зачем "шлемы", сделанные из детских черепов, были надеты на головы младенцев.

Наиболее логичной кажется версия о том, что эти "головные уборы" служили своеобразной защитой для душ умерших младенцев в загробном мире.

Эту гипотезу подкрепляют другие находки. Рядом с захоронениями младенцев археологи обнаружили другие черепа и каменные фигурки, вероятно, изображающие предков. Их наличие может рассматриваться как свидетельство заботы о младенцах и стремления обеспечить их защиту, полагают учёные.

Уникальное захоронение может являться свидетельством древних традиций, связанных с идеями о перерождении.

Фото Sara Juengst via Society for American Archaeology.

Специалисты не смогли точно выяснить, что стало причиной смерти младенцев и старших детей. Но и на этот счёт есть свои предположения.

Было установлено, что незадолго до того, как младенцы были захоронены в кургане, эта местность покрылась слоем пепла после извержения вулкана.

Исследователи полагают, что это извержение могло повлиять на производство пищи, из-за чего племена страдали от недоедания.

Эта версия выглядит убедительно, если учесть, что на всех костных останках исследователи обнаружили признаки анемии (заболевания, которое может быть вызвано недоеданием.)

Не исключается, что погребение младенцев было частью сложного ритуала, который местные жители провели после извержения вулкана. Известно, что с целью задобрить богов народы Южной Америки совершали самые разные жертвоприношения, и порой весьма масштабные.

С другой стороны, уникальное захоронение может являться свидетельством древних традиций, связанных с идеями о перерождении.

В дальнейшем команда намерена провести анализ ДНК и изотопный анализ, чтобы выяснить, были ли младенцы и более взрослые дети связаны между собой родством или другими узами.

О своей находке учёные подробно рассказывают в статье, представленной в журнале Latin American Antiquity.