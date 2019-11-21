Культура Китая многогранна и есть некоторые вещи, которые считаются нормой для них, а у нас они могут вызвать шок. Рамблер расскажет о некоторых странных привычках китайского народа, передает Day.Az

Длинные ногти

Речь идет о длинных ногтях у мужчин, которые раньше считались символом высокого достатка. Короткие же ногти означали то, что человек занимался тяжелым физическим трудом.

Бинтование ног

Эта традиция пришла из прошлого. Девочкам привязывали к ступне все пальцы ноги, кроме большого, и заставляли ходить в обуви маленького размера. Таким образом ступни деформировались. Такие ноги называются "золотыми лотосами". От размера ступни зависел престиж невесты.

Грудное молоко

Китайские матери кормят детей смесью и очень редко грудью. Потому что считается, что грудное вскармливание наносит вред матери. Так матери решили сцеживать свое молоко и продавать его миллионерам. Его стоимость составляет около 6000 долларов в месяц.

Клейкие полоски

Многие азиаты завидуют типу лица европейцев, в частности разрезу их глаз. Китайцы нашли способ открыть свои глаза шире с помощью клейких полосок для век. Такие наклейки помогут изменить разрез глаз и подтянуть нависающее веко.

Голый торс

Летом мужчины поднимают свои майки и рубашки и подворачивают их на уровне груди. На это существует ряд причин. Во-первых, им может быть жарко и они так делают, чтобы их тело дышало. Во-вторых, показывая свои животы, они демонстрируют свой достаток. И, в-третьих, следуя китайской медицине, таким образом они позволяют энергии окружать их внутренности.