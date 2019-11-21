Гистолог патологоанатомического отделения из Удмуртии Анастасия Сенцова рассказывает своим подписчикам в Instagram о своей профессии. Она разрушает многие стереотипы о работе в морге, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Живые люди пахнут хуже, чем мертвые", - цитирует слова Сенцовой "Ридус". По ее мнению, в морге не бывает резких запахов. "Парафин, которым заливают материал, тоже специфически пахнет, не едкий, слегка уловимый запах", - отметила работница морга.

Сенцова также рассказала, что начала замечать связь смертей с погодой. По ее наблюдениям, в жару люди не так часто умирают.

"В межпогодье будет завал в буквальном смысле слова - складывать некуда", - уточняет Сенцова.

Она считает, что это связано с тем, что у многих начинает "скакать" артериальное давление и появляются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.