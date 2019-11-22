Людям, выросшим в бедности, нередко удается добиться большого успеха в карьере и даже разбогатеть. Но вот парадокс: даже несмотря на свое нынешнее финансовое благополучие, в их жизни по-прежнему присутствует привычки бедняков, которые они несут с собой с самого детства. Рамблер выяснял, как ведут себя взрослые, выросшие в нищете, передает Day.Az.

Ненавидят экономить

Люди, чьи родители в детстве экономили каждую копейку, во взрослом возрасте становятся довольно расточительными. Особенно, если могут себе это позволить. Они не поедут на автобусе, если могут вызвать такси и не станут в магазине судорожно выискивать ценники с минимальной ценой. Им хочется жить на широкую ногу, даже когда разумная экономия не вредит качеству жизни, и порой эта расточительность приводит к финансовому краху.

Тратят деньги сразу

Как правило, на их счету большая сумма не задерживается. Когда приходит зарплата, им кажется, что она исчезнет, если ее немедленно не потратить. Поэтому такой человек бездумно тратит деньги в первые несколько дней после "получки", а потом целый месяц не может свести концы с концами.

Покупают дорогие, но бесполезные вещи

Обеспеченный человек, которому удалось выстроить здоровые отношения с деньгами, не нуждается в визуальном подтверждении своего статуса. В отличие от того, кто не мог похвастаться новой игрушкой в детстве и донашивал одежду за старшими братьями и сестрами. Даже если сейчас человек не может позволить себе ту или иную вещь знаменитого бренда, он возьмет ее в кредит, лишь бы все вокруг были уверены в его финансовом благополучии.