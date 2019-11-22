Французский эксперт по зависимостям назвал первые симптомы непреодолимой тяги к алкоголю. По словам аддиктолога Мокка Лорберга, употребление спиртных напитков каждый день является огромным риском для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кроме того, невозможность сказать "стоп" после первого выпитого бокала сигнализирует о развитии алкогольной тяги.

Также красноречивым сигналом станет и то, что желание выпить возникает на фоне стремления "поправить здоровье". Этот кратковременный эффект действительно возникает, но длится недолго, а употребление алкоголя, тем временем, становится навязчивой идеей.

Как отметил врач, не так уж и важно, что именно вы пьете - выбор напитка на развитие зависимости не влияет. Даже красное сухое вино при регулярном потреблении каждый день способно нанести существенный вред организму.