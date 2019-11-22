Если в доме есть маленькие дети и любопытные животные, то знакомство с неизвестным цветком может оказаться опасным. И дети, и животные, особенно кошки, большие любители попробовать все "на зубок".

Day.Az со ссылкой на Рамблер, расскажет, какие растения могут принести неприятности со здоровьем.

Диффенбахия

Красивое и многими любимое растение с широкими листьями пестрой окраски.

При надрезе ствола или листа цветок выделяет сок, который, при попадании в рот или желудок, вызывает пищевое отравление.

Молочай

Видов молочая много. Это целое семейство. По внешнему виду цветы этого семейства разные.

При повреждении выделяется молочко (сок белого цвета), который, вызывает ожег на коже и слизистой.

Азалия

Пышно цветущее низкорослое растение прославилось разнообразием оттенков цветков.

Не все растения азалии опасны, а лишь Индийская азалия. Его листья, при попадании в организм вызывают спазмы и судороги.

Монстера

Высокое растение с крупными широкими листьями, на которых, после нескольких лет жизни образуются отверстия.

С ростом монстеры отверстия как - бы разрывают лист и делят его на несколько частей. Сок растения вызывает ожоги, расстройства ЖКТ, а при попадании в глаза, сжигает слизистую оболочку.

Примула

Невысокий цветок с бархатистыми листьями и двуцветными цветами. Множество оттенков привлекает любителей домашнего цветоводства.

Но стоит помнить, что листья покрыты микроскопическими ворсинками, которые, вызывают жжение и аллергическую реакцию.

Перед приобретением нового цветка, как - бы он ни был красив, изучите его влияние на организм и условия содержания в домашних условиях.