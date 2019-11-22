Мужчины, переживающие по поводу своей смерти, зачастую ложатся спать позже, чем им хотелось бы. Об этом сообщает The Journal of General Psychology, передает Day.Az со ссылкой на ufacitynews.ru.

Во время исследования, где приняли участие 229 человек, ученые обнаружили связь между страхом смерти и "постельной прокрастинацией". Отмечается, что данное утверждение касается только мужчин.

Специалисты обнаружили, что время, проведенное во сне, не является осознанным. Оно способно отнимать у человека общую продолжительность жизни. Поэтому у мужчины образуется неосознанное негативное отношение ко сну. Ученые отметили, что "постельная прокрастинация" может также объясняться индивидуальными биоритмами.