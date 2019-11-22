Уникальные кадры живого выступления Пугачевой попали в Сеть - ВИДЕО
"Любовь, похожая на сон" - этой песней Алла Пугачева порадовала своих друзей. Легендарную композицию примадонна исполнила еще в апреле 2019 года на праздновании своего дня рождения. Видеозапись на своей странице в Instagram продюсер Игорь Крутой опубликовал только на днях, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Певица в последнее время дает концерты редко, все внимание Пугачевой приковано к детям - подрастающим Лизе и Гарри. Так что это выступление, пожалуй, уникальный случай.
На кадрах примадонна в своем классическом образе - черное платье с полупрозрачным низом, открывающим ноги, и длинные сапоги.
Свое 70-летие певица отмечала в одном из ресторанов на Рублевском шоссе в кругу семьи и близких друзей.
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