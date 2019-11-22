В нашей жизни есть куча вещей, которые отнимают у нас слишком много времени, усилий и нервов. Именно поэтому так важно сократить неприятные моменты в ежедневной рутине до минимума. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru представляет вам 15 советов, как это сделать.

Вот так надо держать гамбургер, чтобы салат не вываливался и соус не закапал весь стол.

Если вы действительно хотите, чтобы никто не смог прочитать, что вы зачеркнули, то попробуйте написать поверх еще несколько слов, а не зачеркивайте прямыми линиями.

Конец вашим мучениям: чтобы достать последние "сладкие" остатки Pringles, сложите лист бумаги, вставьте в банку - и вуаля.

Все еще бросаете как попало пакеты с продуктами в тележку?

Чтобы не разбрызгивать сок, молоко и т.д. из пакета, просто переверните его, когда наливаете, как указано справа.

Наверняка, вы долго мучаетесь, когда пытаетесь развязать полиэтиленовый пакет. Лайфхак - сверните в жгут свободный конец и протолкните его через узел.

К слову, контейнеры, в которых доставляют ту же лапшу или рис, можно превратить в такую одноразовую тарелку.

Если вы перевернете батон хлеба, то его будет удобнее нарезать.

Попробуйте с помощью пластиковой трубочки или зубочистки проткнуть клубнику и удалить таким образом черенок.

Оказывается, мы неправильно используем с детства знакомую заколку-невидимку - гофрированная часть должна быть внизу, чтобы лучше захватывать прядь волос.

Часто, когда мы готовим, то кладем ложку на кастрюлю или около нее. Лайфхак: у некоторой посуды есть небольшое отверстие в ручке. Вот туда и можно класть ложку или лопатку.

Справа указано, как легче и быстрее отломить кусочек вкусной шоколадки Toblerone.

Если вы часто рвете алюминиевую фольгу, отматывая ее, то вот как можно этого избежать. Практически на каждой коробке фольги есть перфорированная часть. Продавите ее, и рулон фольги всегда будет оставаться на месте, а вы спокойно и без ругани можете отматывать себе столько, сколько вам надо.

Знаете, как можно загрузить целую коробку банок в холодильник? Откройте коробку с двух сторон, поднесите поближе к полке и наклоните - банки быстро "переедут" в холодильник.