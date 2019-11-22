Казалось бы, все автомобилисты должны знать о том, что за рулём засыпать нельзя - это очень опасно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот этому юному жителю Лос-Анджелеса (Калифорния, США) оказалось всё нипочём. К счастью, сценка, снятая на видео мамой мальчика, вовсе не страшная, а, скорее, забавная, ведь речь идёт не о настоящем транспортном средстве, а об игрушечной машинке, которой малыш даже не управлял.

Зрители не только умилились, глядя на этого соню, но и отпустили несколько шуточек о том, что водитель, похоже, перепил. Причём не алкоголя, а усыпляющего тёплого молока.

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