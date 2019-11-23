Зачастую экскурсии действительно являются интересным способом провести время, но далеко не во всех случаях. Рамблер расскажет почему иногда следует воздержаться от экскурсий, передает Day.Az.

Плюсов у экскурсий, конечно, гораздо больше. Например, вместе с гидом вы можете узнать особенности новых мест. Не все из них можно найти в интернете, ведь порой некоторые города хранят тайны, которые известны только местным жителям. Также из плюсов можно выделить тот факт, что с экскурсоводом вы точно не заблудитесь. Еще гид может посоветовать недорогие кафе с хорошей местной кухней, но эту информацию вы также можете узнать у местных жителей.

В прогулках с гидом есть свои минусы. Вам может не хватить времени осмотреть конкретные достопримечательности. Чаще всего в экскурсию включают максимальное количество интересных для посещения мест, на просмотр которых выделяется минимальное количество времени.

Вам также может не повезти с гидом. Важно помнить, что у экскурсоводов нескончаемый поток туристов, которым приходится рассказывать одну и ту же информацию по несколько раз за день. Их работа превращается в монотонную и зачастую некоторые гиды со временем теряют к ней интерес. Или вам просто может попасться гид, который будет интересно рассказывать, но тихим или не очень приятным голосом.

Также стоит воздержаться от приобретения пакетных туров, куда включены экскурсии. Потому что в них может входить только одна действительно интересная поездка с гидом, а все остальные не будут стоить ваших потраченных денег. К тому же, стоимость экскурсий чаще выше, чем если вы самостоятельно займетесь организацией своих поездок по историческим местам.

Если вы все же решитесь воздержаться от экскурсий, то при желании вы можете самостоятельно изучить историю города и составить маршрут по достопримечательностям, которые действительно могут вас заинтересовать.