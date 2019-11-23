Этот аэропорт занимает первую строчку в рейтинге самых опасных аэропортов Европы. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о нем подробнее.

Самый опасный аэропорт Европы расположен на португальском острове Мадейра. Дело в том, что практически весь остров состоит из скал, гор и каньонов, и места для постройки аэропорта почти не оставалось. И до недавнего времени взлетная полоса была настолько короткой, что самолеты просто не успевали тормозить. В 1977 году на острове произошла катастрофа, в результате которой погиб 131 пассажир, и только после этого инцидента полосу было решено удлинить.

Но как это можно сделать, если место на острове закончилось? Правительство приняло решение построить эстакадную конструкцию из 180 столбов железа и бетона. Высота некоторых столбов достигает 50 метров над уровнем моря, а диаметр - трех метров. Теперь длина полосы позволяет самолетам комфортно совершать посадку. Эта уникальная конструкция создавалась на протяжении восьми лет, а архитектурная фирма получила признание и множество премий.

Сейчас основная проблема аэропорта заключается в том, что пилоты заходят на посадку почти вслепую из-за скал. На острове также порывистый ветер, который нужно учитывать во время посадки. Поэтому большинство авиакомпаний на такие рейсы отправляют опытных пилотов.