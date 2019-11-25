Возрастные изменения женщин становятся заметными намного раньше, чем у мужчин. В то время как мужчины, не прикладывая никаких усилий по уходу за свой внешностью, сохраняют кожу молодой долгие годы. Рамблер выяснил, почему в наших организмах процесс старения так сильно отличается, передает Day.Az.

Физиология берет свое

Рельеф костной основы черепа мужчины и женщины играет важную роль в процессе старения лица. У женщин изящно очерчены скуловые области, следовательно, мускулатура лица становится очень тонкой. Нижняя челюсть женщин не массивная и поэтому является ненадежной опорой для натяжения мягких тканей. Лобная кость настолько мягко очерчена, что профилирование лица представительниц женского пола чаще всего незаметно. Поскольку лоб у мужчин намного шире, чем у женщин, им меньше знаком птоз верхнего века. Это заболевание способствует образованию морщин в верхней части лица. Советский антрополог Михаил Герасимов отмечал: чем крупнее кость, тем больше на ней мягких тканей, способствующих поддержанию тонуса в мышцах. Как известно, при отсутствии тонуса наша кожа лишается здорового вида, а тело теряет проценты мышечной ткани, приводя к неизбежному старению. Лицевые мышцы женщин более тонкие, имеющие меньшую функциональную силу. Женщины часто жалуются на дряблость щек из-за того, что в этой части лица крайне низкий процент мышечной ткани.

Психология имеет значение

Хронические стрессы связаны с преждевременным старением. Психиатры и неврологи из Калифорнийского университета объяснили механизм данного явления: женщины, испытывающие постоянный сильный стресс, имеют более низкий уровень гормона клото. Этот гормон является "антивозрастным", так как регулирует процесс старения и поддерживает здоровье всего организма. Ученые отметили: мужчины наиболее устойчивы к психосоциальным стрессам, которым подвержены представительницы женского пола. Мужчины легче переносят изменения в окружающей их социальной среде и не поддаются паническим атакам, приводящим к снижению гормона клото.

Как остановить старение

"Если вы предпочитаете спать лицом в подушку, то придется немного изменить свою привычку. Мягкие ткани лица женщин травмируются даже при контакте с перьевыми подушками, оставляя на вашем лице "заломы". При уходе за телом наносите крем похлопывающими движениями. Ежедневно размазывать крем означает ежедневно растягивать кожу. Будьте внимательны к своему лицу и следите за мимикой. Постарайтесь не хмуриться или щуриться без повода. При нанесении и снятии макияжа следите за массажными линиями лица. И, конечно, не забывайте про санскрин - солнце это прекрасно, но для сохранения молодости ультрафиолет противопоказан. ", - советует Анастасия Дубинская, основатель школы естественного омоложения.