Некоторые магазины продают продукты под своими торговыми марками. Как правило, они стоят гораздо дешевле, чем такой же продукт другой марки. На самом деле, некоторые продукты не могут быть дешевыми из-за их дорогого сырья. Поэтому, если вы видите этот продукт по маленькой цене, лучше отказаться от его покупки. Скорее всего, он приготовлен неправильно, и в нем есть химические добавки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Сливочное масло

Очень часто под этим названием продают маргарин, который содержит растительный жир. Конечно, маргарин не так страшен для нашего организма, но эти продукты хоть и похожи, состав у них сильно отличается. Маргарин содержит транс-жиры, которые могут быть опасны для некоторых людей. Они повышают количество "вредного" холестерина в крови.

Творог

Кисломолочные продукты сами по себе не могут быть дешевыми, так как процесс их приготовления очень сложный и занимает длительное время. С творогом ситуация еще хуже: часто недобросовестные производители превышают допустимое содержание дрожжей и плесени. Такой продукт очень опасен, в нем даже можно найти кишечную палочку. Творог также не должен содержать крахмал, который позволяет продуктам храниться дольше.

Продукты с экзотическими фруктами

Нужно понимать, что йогурт с манго не может стоить столько же, сколько с грушей. Если в нем эти продукты ненатуральные, то это уже другой разговор. В случае, если производитель утверждает, что в его товаре содержатся натуральные кусочки, то цена должна быть значительно выше. Если вы видите другие продукты с содержанием экзотических фруктов, которые продаются очень дешево, нужно насторожиться. Дело в том, что их транспортировка в нашу страну очень дорогая, а в российских широтах они не растут.