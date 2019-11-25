Мимика, взгляды, прикосновения, резкие и плавные движения. Все это могут быть ярко выраженные сигналы, описывающие отношения партнеров. Рамблер выяснил, как с помощью жестов определить насколько вы близки друг с другом, передает Day.Az.

Первое свидание

Во время разговора каждый человек непроизвольно жестикулирует и совершает движения, которые на первый взгляд даже незаметны. Как понять, что свидание проходит идеально?

Прикусывание губы не является первым признаком симпатии. Наоборот, если ваш собеседник при разговоре закусывает губу, скорее всего, он волнуется или пытается что-то скрыть.

Если ваш вопрос подразумевает односложный ответ "да" или "нет", то обратите внимание на движение головы мужчины или женщины. При попытке соврать, первое движение будет ложным: если собеседник пытается скрыть положительный ответ, произнести "нет", - его подбородок сделает небольшой наклон вниз, имитируя кивок при противоположном ответе.

Пристальный взгляд. Если потенциальный партнер не отрывает от вас своего взгляда - это знак особого интереса и внимания. Когда собеседник пытается соврать, он инстинктивно поддерживает визуальный контакт, иногда даже не моргая. Постарайтесь сразу отличить влюбленный взгляд партнера от хитрого лжеца.

Открытые ладони. Если молодой человек или девушка держит руки открытыми и при жестах спокойно открывает свои ладони - это признак доверия и спокойствия собеседника.

Долгие отношения

Доктор Лилиан Глэсс уверена: отличить счастливую пару можно только благодаря одним жестам. Сделать это может абсолютно любой человек, даже не разбирающийся в психологии.

Держание за руки символизирует привязанность и понимание между партнерами. Сплетенные руки показывают, что между партнерами образовался настоящий союз.

Руки на талии. Партнеры, предпочитающие держать друг друга за талию, очень тонкие и чувственные натуры. Но иногда этим мужчина может выражать свое желание доминировать над женщиной. Показывая этим жестом, что она принадлежит только ему.

Поцелуи. Если мужчина или женщина не готовы к поцелуям в общественных местах, это может значить, что партнер стесняется своей второй половинки.

Прикосновения к коленям. Интимные прикосновения к уху, плечу, шеи и коленям являются сигналом доверия. Если эти жесты проявляются при разговоре, значит, партнеру не безразлично ваше мнение, и он всячески старается прислушаться к вам.

Поглаживание спины - открытый знак близости. Легкое прикосновение является символом комфорта, более сильное и напряженное отражает стремление к контролю.

Что говорят психологи

"Наши взгляды, жесты, мимика и положение тела - все это может передавать ваши намерения, внутреннее состояние, настроение и эмоции. Американский мед.психолог Альберта Мейерабиана, изучая психологию восприятия окружающего мира человеком, разделила оценку ситуации собеседниками на три группы: язык тела занимает 55%, подача слов - 38%, смыслу сказанного принадлежит всего 7%. Если вы чувствуете, что в ваших взаимоотношениях что-то не так, присмотритесь к партнеру, оцените его взгляд, начните замечать прикосновения и его положение тела при разговоре с вами. Все эти нюансы могут стать явными сигналами. ", - рассказывает Светлана Грабова, психолог.