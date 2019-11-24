Вы знаете, что авокадо очень полезно для здоровья своими жирами.

От уничтожения экосистем и ускорения изменения климата, до разжигания войн и картелей, авокадо стало довольно спорной ягодой (это верно, ягодой).

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Воздействие на окружающую среду - авокадо наиболее популярны не в регионах, где они выращиваются, а куда импортируются. Чем дальше от того места, где авокадо растет, тем сильнее воздействие.

Во-первых, на окружающую среду влияют энергия, вода, удобрения и пестициды, необходимые для выращивания авокадо.

Затем экспорт. Ресурсы, используемые для упаковки, а также энергия, используемая при обработке, транспортировке и хранении авокадо, являются другими факторами.

Авокадо не только требуют больше воды, чем другие продукты (вдвое больше, чем апельсины), но по иронии судьбы часто выращиваются в регионах, где существует дефицит воды.

Мировой спрос резко возрос - С тех пор, как за последние два десятилетия он был объявлен суперпродуктом, мировое производство удвоилось, чтобы удовлетворить растущие потребности.

Экономика - Жители называют авокадо "зеленым золотом", так как фрукт стимулирует экономику Мексики.

Высокая цена - Мексика производит больше авокадо, чем любая другая страна в мире, и, как сообщается, обеспечивает более трети мирового объема. Но какой ценой?

Привлекательный рынок для преступности. В Мексике жестокие картели и банды борются за контроль над прибыльным рынком авокадо.

И действительно, это зеленое золото! - Авокадо принесло одному картелю примерно 152 миллиона долларов США, в основном, вымогая у местных фермеров "налоги" и угрожая расправой.

По некоторым данным, это более выгодно, чем запрещенные вещества. Это экспортная индустрия на 2,4 миллиарда долларов в год.

Это чрезвычайно жестоко - одна из банд, Knights Templar, облагала пошлинами, вымогала, и похищала фермеров, открыто забирая их землю.

К фермерам обычно относятся плохо. Рабочие дни длинные и трудные, доход маленький, детский труд не редкость, а сама работа небезопасна. Но они не могут ничего изменить.

Уничтожить индустрию авокадо - Это не решение проблемы. Несмотря на преступность и насилие, эта отрасль вывела многих людей из нищеты и является хорошим источником работы для женщин. Криминальная ситуация в регионе усугубится, если отрасль рухнет, поскольку люди будут вынуждены сдавать себя в аренду преступникам.

В дело вмешивается Китай. Десять лет назад авокадо было практически неизвестно в Китае, импортировав только 2 тонны в 2010 году. В 2017 году - 32,1 тысячи тонн.

Спрос на авокадо даст новое предложение. Некоторые китайские бизнесмены при поддержке государства разрабатывают плантации авокадо в южной провинции Гуанси.

Есть ли решение? - Авокадо все же лучше, чем продукты, полученные от животных, с экологической точки зрения.