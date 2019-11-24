При выборе диеты каждый раз хочется избавиться от веса как можно скорее. Но ни одна диета не гарантирует быстрый результат, и высока вероятность того, что вес даже увеличится после ее окончания. Есть несколько хитростей, которые гарантированно помогут убрать лишние килограммы в течение первой недели и наладят процесс пищеварения.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. С утра выпивать стакан теплой воды

Этот прием помогает запустить работу пищеварительного тракта. Важно, чтобы вода была именно теплой - примерно как температура тела или чуть выше. Через полчаса можно начинать завтракать.

2. Употреблять углеводы - утром, жиры, медленные углеводы и белки - на обед, чистый белок и немного жиров - вечером

Вопреки стереотипу, бока наши растут не от потребления жирного, а от потребления "быстрых" углеводов: белый хлеб и все изделия из муки высшего сорта, белый рис, сладкое, бананы, картофель. А вот как раз жир очень полезен для работы мозга, улучшения вида волос и кожи, очищения легких и вывода токсинов из организма. И усваивается лучше всего вечером. Из растительных жиров можно отметить авокадо, орехи, различные масла, из животных - сливочное масло (более 80%), жирные сорта рыбы и мяса.

3. Ужинать за 4-5 часов до сна

Этот способ быстрее всего поможет убрать лишнее. Однако, не все так однозначно, и, по мнению врачей, организм не должен пребывать в голодном состоянии больше 8 часов из-за риска патологии поджелудочной железы. В таком случае поможет полстакана молока, выпитого за пару часов до сна или кусочек куриной грудки.

4. Пить много воды

Об этом знает уже каждый, но напомним еще раз. Потребление воды ускоряет процесс вывода токсинов, к тому же, стакан теплой воды за 10 минут до приема пищи помогает немного сократить количество съеденного.

Попробуйте следовать этим рекомендациям хотя бы в течение одной недели и, вы заметите, как постепенно меняется метаболизм и тают "бока". Вам точно не захочется останавливаться.