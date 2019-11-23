Египетская археологическая миссия обнаружила в районе комплекса Саккара в пригороде Каира захоронение мумий священных животных и птиц, а также десятки артефактов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта. Об этом заявил министр по делам памятников древности страны Халед аль-Анани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это не просто новая находка, это целый музей", - сказал министр на пресс-конференции в Саккаре.

По его словам, наибольший интерес вызывают две находки, которые, по предварительным данным, являются мумиями львят. "Мы провели предварительные исследования, в том числе сканирование, и с большой вероятностью можем утверждать, что речь идет о львятах, возраст которых составлял 6-8 месяцев", - сказал министр.

Он пояснил, что археологи обнаружили также мумии кошек, мумифицированного мангуста, крокодилов небольшого размера, телят, соколов. "Мы сейчас рассматриваем, в какие действующие музеи направить эти находки, но, возможно, будет создан и отдельный музей", - добавил министр.



Как пояснил РИА Новости глава археологической миссии в Саккаре Мухаммед Юсеф, представленные в субботу находки относятся к XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад. "Находки датируются седьмым веком до нашей эры, то есть их возраст составляет 2700 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сккара у древних египтян была своего рода центром поклонения священным животным. Вместе с мумиями животных археологи обнаружили также десятки статуэток древнеегипетских богов, ритуальные предметы.

Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном, относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.

