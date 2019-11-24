Большинство животных мы узнаем еще в детстве и юности, просматривая передачи про животных, листая красочные энциклопедии или посещая зоопарки и заповедники. Но не всем довелось увидеть этих уникальных созданий, словно вышедших со страниц увлекательного фэнтези.

Но эти редкие животные существуют наяву - они так же, как и другие звери, ищут себе пищу, создают гнезда и норы, находят себе пару и заботятся о своих удивительных малышах.

Сегодня мы предлагаем Вам познакомиться с десятью представителями "мифического" отряда.

1. Окапи

Окапи - единственный представитель рода, вид парнокопытных. По телосложению окапи напоминают лошадь, шеей - жирафа, а на конечностях у них имеются полоски, как у зебры. По натуре окапи боязливые и скрытные животные.

Единственная страна, где встречаются окапи, - Демократическая республика Конго, символом которой они являются. Животные населяют тропические леса на востоке и севере государства.

2. Сайгак

Сайгак - представитель подсемейства настоящих антилоп. Свой удивительный нос в форме хоботка, который может напомнить кому-то муравьеда, животное использует для фильтрации воздуха.

Эти выносливые "ребята" обитают на земле с ледникового периода, но сейчас находятся на грани вымирания. К счастью, в последнее время усилия специалистов по охране природы начали приносить результаты.

3. Нарвал

Нарвал - китообразное млекопитающее, обитает в акваториях Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. У нарвала округлая голова с массивным лбом и небольшими глазками. Формой тела он похож белуху, а из левого зубного зуба у самцов развивается закрученный бивень длиной 2-3 м и массой 7-10 кг.

Поломанные бивни больше не отрастают. В 2005 году группа биологов предположила, что имеющий нервные окончания бивень позволяет нарвалу чувствовать колебания температуры, давления и прочих показателей. По оценкам специалистов в природе сейчас осталось 45-50 тысяч особей.

4. Тенрек

Тенрек - млекопитающее отряда афросорицид. Его еще называют щетинистый еж, за внешнее сходство с обычными ежами, к которым они вовсе не относятся.

У тенреков на Мадагаскаре есть специальный набор щетинок, которыми они трутся друг об друга, чтобы общаться в темноте. Маленькие млекопитающие общаются на высокой частоте, поэтому человек не может их услышать.

5. Чудная райская птица

Чудная райская птица - выделена в монотипный род чудных райских птиц. Обитает в горах Индонезии и Папуа, на высоте не ниже 2000 м над уровнем моря. Длина тела - 23 см, оперение самца - бархатисто-чёрное, а у самки пурпурно-бурое.

Когда самец ищет спутницу, он поднимает веером перья, превращаясь в бирюзово-черный "смайлик".

6. Молох или "колючий дьявол"

Молох - ящерица родом из Австралии. В языческой мифологии Молохом называли божество, которому приносили жертвы. Но наш герой совершенно безобиден. Столь устрашающий вид ему необходим для защиты от хищников.

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Питается исключительно муравьями, отлавливая их с помощью липкого языка. Пожалуй, наиболее захватывающей факт об этих существах - это их способность менять цвет с погодой. Они остаются желто-красными, когда тепло, но если похолодает их тело приобретает более темный оттенок.

7. Кабарга или "олень-вампир"

Кабарга - оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. Иногда его еще называют "кабарожкой". Впервые за последние 60 лет необычный олень был замечен в горах, в северо-восточной части Афганистана.

Данный вид находится под угрозой исчезновения. Свои клыки самец-кабарга использует только в брачный период: для соблазнения самок и в поединках с конкурентами.

8. Голубой дракон

Голубой дракон - брюхоногий моллюск, обитающий во всех тропических морях. Его внешний облик - словно видение из потерянной Атлантиды. Но при этом он ведет обычную жизнь существа, озабоченного пропитанием и размножением.

К слову, голубые драконы - гермафродиты: каждая особь имеет мужские и женские половые железы, поэтому после спаривания каждый откладывает яйца.

9. Лысый уакари

Вы удивитесь, но ярко-красная мордочка этих приматов - признак хорошего здоровья. Такие особи пользуются успехом в брачный сезон. Хотя у них нет длинных хвостов, эти обезьяны весьма проворно прыгают по деревьям. Они также любят собираться в большие группы, до 100 приматов, для социальной деятельности.

10. Мадагаскарская руконожка или "ай-ай"

Руконожка - единственный вид, млекопитающее из отряда полуобезьян. Обитает в тропических лесах Мадагаскара. Забавный ай-ай - самый крупный ночной примат, он имеет пушистую черно-бурую шерсть, длинный хвост и удлиненные тонкие пальцы, которыми достает насекомых.

Исследовательница Элинор Стерлинг установила, эти зверьки часто передвигаются в поисках корма парами. И если один из них захочет перебраться на другое дерево, он обязательно "позовет" определенными звуками своего товарища за собой.

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