У вас была бессонная ночь, а утром уже нужно ехать на работу. На этот случай Рамблер расскажет, что нужно делать, чтобы день не прошел впустую, передает Day.Az.

Пейте воду и исключите кофеин

Во время недосыпа у организма начинается обезвоживание, поэтому важно пить как можно больше воды. Желательно, чтобы она была холодная, так она зарядит вас бодростью. А что касается кофе, который все привыкли пить, чтобы взбодриться, его лучше исключить. Да, кофеин дает энергию на какое-то время, но через несколько часов он заберет ее обратно. Если вы не можете отказаться от кофе, то пейте не больше одной чашки в день.

Старайтесь меньше есть

После бессонной ночи сильно повышается аппетит, так как организм пытается хоть в чем-то найти энергию. Но съев большое количество пищи или просто дневную норму, вы можете почувствовать себя хуже и вас сильнее начнет клонить в сон. Старайтесь есть фрукты, овощи и другую легкую еду.

Дышите свежим воздухом

В такие моменты вам необходим свежий воздух. Если на улице холодно, то это будет только плюсом. Прохладный воздух или легкий мороз освежат вас и помогут взбодриться. А если вы планируете работать из дома, то советуем хорошенько проветрить помещение.

Делайте перерывы

Каждые несколько часов прерывайте работу и разминайтесь. Можете пройтись по офису или использовать дыхательные упражнения - при поступлении большого количества кислорода мозг перезапускается.

Сократите задачи на день

Все самые важные задачи сделайте утром, так как это самое продуктивное время и у вашего организма еще осталась накопленная энергия. Важно не оставлять дела на вторую половину дня, когда энергия пойдет на спад и придет сильная усталость.

Засыпайте вовремя

Как только ваш рабочий день подойдет к концу, не спешите ложиться спать. Засыпайте в привычное для вас время, так вы не собьете свой биоритм.