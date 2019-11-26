Как часто вы задумываетесь о правильном значении слова и его употреблении? Рамблер отобрал самые распространенные слова и выражения, которые чаще всего используются не по назначению, передает Day.Az.

Гражданский брак

Вы можете заметить, что некоторые употребляют это словосочетание для описания сожительства партнеров, но на самом деле, оно является определением брака, зарегистрированного в органах ЗАГСа, а не в церкви.

Троглодит

Это слово обозначает жителя пещеры, характеризующего человеческий облик, с обильной волосатостью и неразвитой речью, а не обжору и нахлебника, как многие используют в своей речи.

Априори

Довольно спорное слово, которое многие лексикологи трактуют синонимичными значениями. Принято считать, что априори означает знание, которое никак нельзя опровергнуть. Вы можете заметить, как некоторые люди применяют его для замены "по умолчанию" - это является неправильным определением.

Квинтэссенция

Это слово означает пятый элемент, пятую стихию или какую-то тонкую материю. Часто используют в смысле "сосредоточение, объединение, аккумуляция". В этом случае лучше применить такое слово, как коллаборация.

Конгениально

Такое определение вы должны использовать для описания чего-то сходного по духу, совпадающего по образу мысли. Ошибочно думать, что оно означает превосходную форму гениальности.

Аутентичный

Слово, в последнее время завоевавшее популярность. Вы можете услышать, как молодые люди называют "аутентичными" кафе, театры, спектакли и даже своих собеседников, наивно полагая, что оно обозначает "самобытность". Но это не так. Оно означает подлинность или соответствие оригиналу.

Комильфо

Услышав фразу "мне как-то не комильфо", мы сразу понимаем, что человек чувствует себя некомфортно в какой-либо ситуации. Мало кто знает: словарное значение "комильфо" - это утонченный, соотвествующий правилам хорошего тона и изысканный.

Нелицеприятный

Его часто используют как синоним слова "неприятный". На самом деле нелицеприятный человек - это тот, кто беспристрастен, справедлив и не стремится никому угодить. Так что, это слово легко можно отнести к комплиментам, а не обидным выражениям.

Пафос

Под этим словом часто понимают наигранность. Но в переводе с греческого оно означает "страсть". Пафос - это воодушевление, желание творить и что-то менять. Нередко в литературных произведениях этот термин обозначает высшую степень эмоционального насыщения.

Фрустрация

К сожалению, даже некоторые психологи путают это слово со созвучным "прострация". Фрустрация - это чувство тревоги, возникающее в той ситуации, когда вы не можете достичь желаемого. Иными словами, можно сказать, что это неудовлетворенность.