В спешке рабочих будней мы бежим к холодильнику, достаем заранее приготовленный обед и отправляем его в микроволновую печь.

Однако, как выяснил Рамблер, такой метод с некоторыми продуктами становится небезопасным, передает Day.Az.

Так, многие специалисты запрещают подогревать курицу в микроволновой печи. Все дело в том, что курица богата особенными белками, которые на следущие сутки изменяют свою структуру и состав.

Поэтому при повторном подогреве в микроволновке куриное мясо может вызывать серьезные проблемы с пищеварением. Эксперты советуют делать из холодной куриной грудки сэндвич или салат.

Если вам уж очень хочется снова перекусить теплой курочкой, но не навредить здоровью, придется потушить ее на низкой температуре в течение 20-30 минут.

Кстати, это правило работает и с грибами, которые, так же как и курица, богаты уникальными белками, со временем меняющими структуру.