Почему нельзя подогревать курицу в микроволновке?
В спешке рабочих будней мы бежим к холодильнику, достаем заранее приготовленный обед и отправляем его в микроволновую печь.
Однако, как выяснил Рамблер, такой метод с некоторыми продуктами становится небезопасным, передает Day.Az.
Так, многие специалисты запрещают подогревать курицу в микроволновой печи. Все дело в том, что курица богата особенными белками, которые на следущие сутки изменяют свою структуру и состав.
Поэтому при повторном подогреве в микроволновке куриное мясо может вызывать серьезные проблемы с пищеварением. Эксперты советуют делать из холодной куриной грудки сэндвич или салат.
Если вам уж очень хочется снова перекусить теплой курочкой, но не навредить здоровью, придется потушить ее на низкой температуре в течение 20-30 минут.
Кстати, это правило работает и с грибами, которые, так же как и курица, богаты уникальными белками, со временем меняющими структуру.
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