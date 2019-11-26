Несмотря на то, что квашеная капуста считается очень полезным продуктом, ее не рекомендуется употреблять некоторым группам людей. Об этом рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, квашеная капуста может навредить гипертоникам, а также людям с нарушениями солевого обмена, поскольку содержащаяся в ней соль является причиной скачков артериального давления. Кроме того, она задерживает жидкость в организме, что может привести к повышению артериального давления и отекам.

Из-за продуктов брожения, которые содержатся в этом виде капусты, ее также не стоит есть людям со слабым кишечником - это может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендован продукт и женщинам в период грудного вскармливания - у ребенка впоследствии могут начаться колики.

- Люди, которые склонны к задержке жидкости при употреблении соли, должны употреблять квашеную капусту с учетом употребления остальных продуктов, содержащих соль. Полностью исключать такую капусту, может, и не стоит, но при этом нужно меньше есть других соленых продуктов, - цитирует Круглову издание "Аргументы и факты".