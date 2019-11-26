https://news.day.az/unusual/1179372.html Учтивый медведь похлопал туристку по плечу, чтобы утолить голод - ВИДЕО
Учтивый медведь похлопал туристку по плечу, чтобы утолить голод - ВИДЕО
В Сети появилось видео с большим медведем, который внезапно подошел к группе туристов, встал на задние лапы за спиной женщины и стал вежливо хлопать ее по плечу, прося еды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По кадрам видно, что туристы не паниковали в присутствии животного. Однако когда медведь слегка надкусил кофту другой женщины, окружающие стали повторять команду: "Нет".
Как сообщила администрация парка "Чипинке" Мексики, инцидент произошел за пределами территории парка.
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