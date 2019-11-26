Лионель Месси и его сын Чиро играли с пластиковой бутылкой.

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси показал видео, где он вместе с младшим сыном играют пластиковой бутылкой. Лео подбрасывает ее так, чтобы она осталась стоять на донышке, Чиро пытается опередить отца и выхватить ее из его рук, передает Day.Az со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Игра между отцом и сыном завершилась ничьей - Месси-старший дважды удачно подбросил бутылку, Месси-младший дважды словил ее быстрее отца.

Напомним, поединок Аргентина - Уругвай, который состоялся в Тель-Авиве, завершился результативной ничьей.

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