Население планеты быстро растет как по численности, так и по размеру. Рост уровня ожирения среди населения многих стран приводит к большим затратам для медицинских бюджетов согласно отчету ОЭСР.

Люди, страдающие от ожирения, обращаются за медицинской помощью чаще своих худых соотечественников, поэтому предоставление медицинских услуг таким пациентам требует более высокого уровня затрат.

Считается, что в странах ОЭСР каждый четвертый житель страдает от ожирения. Таким образом, если включить в это число людей с избыточным весом, то это составит почти 60% населения стран ОЭСР.

Несмотря на различные меры, которые предпринимаются государствами для борьбы с проблемой ожирения, число людей, ведущих нездоровый образ жизни, продолжает расти, а вместе с ним растет и число людей, страдающих ожирением.

В среднем затраты на лечение проблем, связанных с ожирением, составляют 8,4% от общих расходов на медицину в странах ОЭСР.

Ниже Day.Az со ссылкой на Вести представляет список стран, которые тратят на лечение связанных с ожирением проблем больше всего.

США

Расходы на душу населения: $644,8

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 14%

Некоторые штаты США могут "похвастаться" уровнем ожирения у более чем 35% населения.

В других штатах людей с ожирением меньше, но в целом считается, что два из каждых трех американцев страдают от избыточного веса.

Почти 120 тыс. смертей в год в США можно объяснить причинами, связанными с ожирением.

Германия

Расходы на душу населения: $411,2

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 11%

Для обеспечения финансирования немецкие больницы заключают контракты со страховыми компаниями, а также получают государственные инвестиционные субсидии из налоговых поступлений. Таким образом, обеспечивается двойное финансирование, которое полностью отделено от финансирования врачебных кабинетов.

Большая часть немецкого населения застрахована в медицинских страховых компаниях. Медицинское страхование в Германии, наряду с другими видами страхования, является основной составной частью немецкой социальной страховой системы и одним из основных звеньев немецкой системы здравоохранения.

Медицинское страхование в Германии является обязательным для всего работающего и других групп населения. Медицинское страхование, при учете определенных условий, может выбираться страхователем по своему желанию самостоятельно.

Канада

Расходы на душу населения: $295,0

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 11%

Каждый пятый канадец страдает высокой степенью ожирения в 2019 г.

Ученые подсчитали, что в 2011 г. 18% канадцев страдали избыточным весом, представляющим серьезную угрозу здоровью.

В 1985 г. такой диагноз получали лишь 6% жителей страны.

Аналитики считают, что в скором времени в Канаде появится намного больше больных людей и инвалидов, которым потребуется особый уход.

Италия

Расходы на душу населения: $234,0

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 9%

Национальная система здравоохранения Италии SSN - это государственная структура, которая обеспечивает все население страны бесплатными медицинскими услугами. Организация здравоохранения производится на трех уровнях: государственном, региональном и местном.

Местные власти отвечают за оказание населению всего спектра медицинских услуг в округе: работу врачей общей практики и семейных врачей, оказание пациентам первичной и специализированной медицинской помощи в аккредитованных больницах.

Испания

Расходы на душу населения: $226,9

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 10%

В стране создано доступное медицинское обслуживание населения, которое включает эффективную работу врачей в государственных и частных клиниках, использование новейшего диагностического оборудования, качественную реабилитацию после перенесенных травм, операций, болезней, профилактику заболеваний и многое другое.

Австралия

Расходы на душу населения: $207,3

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 9%

Австралийское здравоохранение имеет под собой государственную и частную основу. Все врачи, скорая помощь, частные и государственные больницы, аптеки, дома престарелых и т. д. работают через систему социального и медицинского страхования.

Однако привычка к быстрому питанию в стране привела к тому, что каждый четвертый житель Австралии старше 18 лет страдает от ожирения. По данным ВОЗ, Австралия входит в топ-40 стран мира, население которых больше всего страдает от ожирения.

Великобритания

Расходы на душу населения: $188,5

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 8%

По данным на 2017 г., около 27% британцев страдают ожирением, а еще 36% имеют избыточный вес.

Согласно данным ОЭСР Великобритания входит в топ-20 стран мира, население которых страдает от лишнего веса.

"Ожирение значительно повышает риск развития хронических заболеваний, особенно гипертонии, повышения уровня холестерина, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в докладе, сделанном Национальной службой здравоохранения Англии.

Франция

Расходы на душу населения: $148,2

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 5%

Ожирение стало одной из наиболее грозных неинфекционных пандемий XXI века, которая поражает людей независимо от их возраста, места проживания и дохода.

Отмечается, что такие причины смерти, как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, остеоартроз, хроническая болезнь почек, прямо связаны с ожирением

Россия

Расходы на душу населения: $101,9

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 7%

Количество россиян с диагностированным ожирением увеличилось в 2011-2016 гг. почти на 50%, по данным Минздрав.

Минздрав разработал проект стратегии внедрения ЗОЖ среди населения до 2025 г. "Утвержден паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни".

Наличие стратегического документа, направленного на решение указанных задач, подчеркивает приоритет мер формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний", - уточнили в министерстве.

Бразилия

Расходы на душу населения: $94,4

Доля от общих расходов на медицинское обслуживание: 9%

Государственной системой здравоохранения является созданная в 1988 г. Единая система здравоохранения (SUS).

Медицинские услуги, предоставляемые SUS, являются бесплатными для граждан государства. Присутствует в стране и частная медицина.

